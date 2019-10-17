В Городищенском районе обокрали пенсионерку
В полицию обратилась с заявлением о краже 65-летняя гражданка. Она рассказала, что в деревне Ивановка кто-то влез в ее дом и украл холодильник, части металлической кровати, а из сарая - железный шкаф, металлическую клетку и 14 металлических кровельных листов. Также добычей вора стали два деревянных табурета, 23 листа шифера и дрова.
На место приехали стражи порядка и опросили возможных очевидцев и свидетелей произошедшего. В ходе розыска они установили личность злоумышленника, им оказался 47-летний житель Пензы. В содеянном он признался. Сотрудники нашли краденное в одном из соседних домов и изъяли.
По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU