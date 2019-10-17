В Городищенском районе обокрали пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-17T13:50:31+03:00

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В полицию обратилась с заявлением о краже 65-летняя гражданка. Она рассказала, что в деревне Ивановка кто-то влез в ее дом и украл холодильник, части металлической кровати, а из сарая - железный шкаф, металлическую клетку и 14 металлических кровельных листов. Также добычей вора стали два деревянных табурета, 23 листа шифера и дрова.

На место приехали стражи порядка и опросили возможных очевидцев и свидетелей произошедшего. В ходе розыска они установили личность злоумышленника, им оказался 47-летний житель Пензы. В содеянном он признался. Сотрудники нашли краденное в одном из соседних домов и изъяли.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU