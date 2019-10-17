2019-10-17T11:20:32+03:00
Происшествия

Житель Пензенской области обнаружил в лесу снаряды времен Великой Отечественной войны

Сотрудники ОМОН «Страж» обследовали опасную находку
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Управление Росгвардии по Пензенской области.ФОТО: Управление Росгвардии по Пензенской области.
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В правоохранительные органы Пензенской области обратился местный житель. Мужчина рассказал, что во время утренней прогулки в лесу обнаружил предметы, похожие на боеприпасы.

ФОТО: Управление Росгвардии по Пензенской области.

ФОТО: Управление Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии оперативно прибыли на указанное место. В ходе осмотра взрывотехники установили, что находка является артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, общим количеством двенадцать единиц.

Снаряды вывезены для последующего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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