Житель Пензенской области обнаружил в лесу снаряды времен Великой Отечественной войны
В правоохранительные органы Пензенской области обратился местный житель. Мужчина рассказал, что во время утренней прогулки в лесу обнаружил предметы, похожие на боеприпасы.
ФОТО: Управление Росгвардии по Пензенской области.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии оперативно прибыли на указанное место. В ходе осмотра взрывотехники установили, что находка является артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, общим количеством двенадцать единиц.
Снаряды вывезены для последующего уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU