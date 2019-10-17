2019-10-17T09:36:48+03:00
Общество

Набережная Суры в Пензе: кафе, фонтаны на воде, плавучая сцена

В ближайшем будущем прогулочная зона станет еще одним из любимых уголков города
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Оценка благоустройства набережной Суры. Фото пресс-службы Правительства области.Оценка благоустройства набережной Суры. Фото пресс-службы Правительства области.
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В среду, 16 октября 2019 года, Иван Белозерцев оценил благоустройство набережной Суры и поручил дополнить ее новыми архитектурными элементами, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Недавно окончен первый этап третьей очереди сооружения объекта. На ремонт в рамках программы «Комфортная городская среда» выделено более 100 миллионов рублей из федерального, городского и областного бюджетов.

Подрядчиком разобрано покрытие верхней прогулочной зоны, обустроен пандус у Бакунинского моста, проведены наружные сети водоснабжения, поливочный водопровод с автоматизированной системой, наружные сети водоотведения, подсветка зеленых насаждений. Облицована тротуарной плиткой верхняя прогулочная зона. На данный момент подрядчик работу завершил.

«Готовьте документацию на завершение второго этапа с учетом софинансирования из муниципального бюджета, - дал поручение Иван Белозерцев.

Планируется, что в дальнейшем на территории прогулочной зоны будут обустроены кафе и другие коммерческие объекты, выполненные в общем стиле.

«На набережной необходимы архитектурные элементы, которые привлекали бы гостей города. Нужно обустроить плавучую сцену, на воде смонтировать несколько фонтанов на протяжении всего маршрута, подумать над малыми архитектурными формами», - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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