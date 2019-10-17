Набережная Суры в Пензе: кафе, фонтаны на воде, плавучая сцена
В среду, 16 октября 2019 года, Иван Белозерцев оценил благоустройство набережной Суры и поручил дополнить ее новыми архитектурными элементами, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.
Недавно окончен первый этап третьей очереди сооружения объекта. На ремонт в рамках программы «Комфортная городская среда» выделено более 100 миллионов рублей из федерального, городского и областного бюджетов.
Подрядчиком разобрано покрытие верхней прогулочной зоны, обустроен пандус у Бакунинского моста, проведены наружные сети водоснабжения, поливочный водопровод с автоматизированной системой, наружные сети водоотведения, подсветка зеленых насаждений. Облицована тротуарной плиткой верхняя прогулочная зона. На данный момент подрядчик работу завершил.
«Готовьте документацию на завершение второго этапа с учетом софинансирования из муниципального бюджета, - дал поручение Иван Белозерцев.
Планируется, что в дальнейшем на территории прогулочной зоны будут обустроены кафе и другие коммерческие объекты, выполненные в общем стиле.
«На набережной необходимы архитектурные элементы, которые привлекали бы гостей города. Нужно обустроить плавучую сцену, на воде смонтировать несколько фонтанов на протяжении всего маршрута, подумать над малыми архитектурными формами», - сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU