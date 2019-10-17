Кардиологи Пензенской области ждут вас
Министерство здравоохранения Пензенской области информирует жителей региона о том, что предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных услуг или Пенза-Доктор в следующие медицинские организации:
- ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко»; - ГБУЗ «Городская поликлиника» (поликлиники №№ 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,14); - ГБУЗ «Кузнецкая МБ»; - ГБУЗ «Пензенская РБ - ГБУЗ «Белинская РБ»; - ГБУЗ «Бессоновская РБ»; - ГБУЗ «Колышлейская РБ»; - ГБУЗ «Лунинская РБ»; - ГБУЗ «Мокшанская РБ»; - ГБУЗ «Сердобская МРБ им. Настина».
ИСТОЧНИК KP.RU