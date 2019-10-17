2019-10-17T08:53:52+03:00
Здоровье

Кардиологи Пензенской области ждут вас

В субботу 19 октября 2019 года в медицинских организациях пройдет дополнительный прием врачей-кардиологов
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На приеме у кардиолога. Фото пресс-службы Министерства здравоохранения области.На приеме у кардиолога. Фото пресс-службы Министерства здравоохранения области.
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Министерство здравоохранения Пензенской области информирует жителей региона о том, что предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных услуг или Пенза-Доктор в следующие медицинские организации:

- ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко»; - ГБУЗ «Городская поликлиника» (поликлиники №№ 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,14); - ГБУЗ «Кузнецкая МБ»; - ГБУЗ «Пензенская РБ - ГБУЗ «Белинская РБ»; - ГБУЗ «Бессоновская РБ»; - ГБУЗ «Колышлейская РБ»; - ГБУЗ «Лунинская РБ»; - ГБУЗ «Мокшанская РБ»; - ГБУЗ «Сердобская МРБ им. Настина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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