В Саранске выезд на встречную полосу стоил жизни

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-16T16:35:49+03:00

15 октября на территории Республики Мордовия зарегистрировано пять ДТП: один человек погиб, пять получили травмы

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В 7. 10 на Александровском шоссе в Саранске 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Mazda - 3», не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на дорожный знак «Пешеходный переход». В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка автомашины, девушка с различными травмами доставлена в ГБУЗ РМ РКБ №4. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. В отношении него составлен административный материал по ст.12.33 КоАП РФ, информирует пресс-служба ГИБДД МВД Мордовии.

В 18:10 на улице Лихачева в Саранске 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Дастер», совершила наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в ГБУЗ РМ РКБ №4. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находилась в трезвом состоянии. В отношении нее составлен административный материал по ч. 2 ст.12.37 КоАП РФ.

14 октября в 22:00 на 19 км автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск 47-летний мужчина, управляя автомобилем «FORD CARGO» в составе прицепа «LOHR S2M52X», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302» под управлением 29-летнего мужчины, который двигался со встречного направления - прямо. В результате ДТП водитель «FORD CARGO» с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4 го Саранск. Водитель «ГАЗ-3302» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы.

15 октября 2019 года в 8 часов 25 минут на 71 км автодороги сообщением «Рузаевка – Ковылкино» сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» была остановлена автомашина «ВАЗ-21099» под управлением 27-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В 14 часов 10 минут на ул. Щорса в Ковылкино сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» была остановлена автомашина «ВАЗ-21093» под управлением 43-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В действиях этих водителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU