2019-10-16T09:51:26+03:00
Общество

В ЦМИТ «Модуль будущего» стартовал новый учебный год

Анна ЧЕРНАЯ
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Центр молодежного инновационного творчества «Модуль будущего» вновь распахнул свои двери для учеников.

Каждое воскресенье с октября по май на территории завода «Пензтяжпромарматура» собираются ребята от 7 до 17 лет – ЦМИТ «Модуль будущего» проводит занятия не только для детей сотрудников предприятия, но и для всех желающих школьников города. Обучение проходит по современным направлениям – это робототехника, 3D-моделирование, технология производства, экономика, медиа, технология, «ART-модуль», а также «Точка роста», где ребята получают навыки самостоятельного развития, осваивают тайм-менеджмент и т.д. Такие воскресные занятия – это не только учеба, но ещё и возможность общаться со сверстниками и активно отдыхать вместе.

ЦМИТ создан руководством завода «ПТПА», как корпоративный детский проект. Центр существует уже 15 лет и некоторые педагоги «выросли» из воспитанников и выпускников центра. Ежегодно команда ЦМИТ инициирует и реализует проекты для школьников, как в течение учебного года, так и во время каникул. Специалисты центра организуют и проводят мастер-классы для школьников, производственную практику/стажировку студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования.

В течение недели у ребят есть возможность заниматься дополнительно: в ЦМИТе созданы все условия для реализации самых различных проектов. Можно научиться работать на оборудовании быстрого прототипирования, воплотить свои идеи на станке лазерной резки, с помощью 3D-печати, освоить необходимые программы для работы с 2D, 3D и многое другое. Такие занятия помогают школьникам определиться с будущими профессиями, это первая ступенька в мир профессий, высоких технологий и инноваций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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