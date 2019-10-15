2019-10-15T18:16:40+03:00
Здоровье

Иван Белозерцев посетил участковую больницу Лопатинского района

Губернатор Пензенской области поручил министру здравоохранения разобрать проектно-сметную документацию на ремонт учреждения
Алина МЯСИНА
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня в ходе рабочей поездки в Лопатинский район, Иван Белозерцев оценил состояние районной больницы. Главный врач учреждения Николай Черняев доложил главе региона о ремонте, который был сделан ранее в корпусе для взрослого населения, и подчеркнул, что обновления требуют и другие здания.

- Нужно сделать ремонт в детской поликлинике и стационаре больницы, - отметил Иван Белозерцев и поручил региональному министерству здравоохранения разработать проектно-сметную документацию, чтоб взял решение вопроса на особый контроль.

- Денег всегда не хватает, но, смотря на районные больницы, понимаешь, что откладывать их ремонт больше нельзя. Постепенно нужно привести в порядок все учреждения здравоохранения. На прошлой неделе я был в Малой Сердобе, там ситуация аналогичная, тоже надо разрабатывать ПСД и готовить к ремонту, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие пензенские педагоги получат по 20 тысяч рублей
Саранские пожарные рассказали жителям об опасностях во время отопительного сезона
Житель Рузаевки избил до смерти знакомого
В Саранске закончился сезон медовых ярмарок
Ремонт автодороги рядом с поселком Кадошкино закончится в ноябре
В Пензе начали готовиться к Новому году
Посетитель пензенского бара избил стулом пенсионера
Пензенские волонтеры попросили губернатора помочь в строительстве приюта для бездомных животных
Жительница Мордовии не позволила мошеннику украсть ее деньги
Глава Мордовии принял участие в видеоконференции по нацпроектам
Губернатор Пензенской области встретился с многодетной семьей Бурцевых
Пензенцы стали одними из лучших в IX Слете студенческих отрядов
В Мордовии из-за выбежавшего на дорогу дикого кабана случилось ДТП
Пензенские единороссы высадили деревья
«Лагуна-УОР» встретится со «Спартаком» из Котельников
Пензенцам предлагают узнать свой ВИЧ-статус
Рисунки пензенских школьников могут появиться на почтовых открытках
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева - чемпионки мира по боксу
В Национальном театре Мордовии покажут спектакль финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»
Пензенец отобрал 40 тысяч рублей у своей знакомой
В Саранске остановили автомобили пьяных водителей
Клиенты «ТНС энерго Пенза» все услуги могут получить в «Личном кабинете»
Бакунинский мост: жизнь после смерти
Третий сезон «Лидеры России» стартует в Пензенской области