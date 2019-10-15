Иван Белозерцев посетил участковую больницу Лопатинского района

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-15T18:16:40+03:00

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Сегодня в ходе рабочей поездки в Лопатинский район, Иван Белозерцев оценил состояние районной больницы. Главный врач учреждения Николай Черняев доложил главе региона о ремонте, который был сделан ранее в корпусе для взрослого населения, и подчеркнул, что обновления требуют и другие здания.

- Нужно сделать ремонт в детской поликлинике и стационаре больницы, - отметил Иван Белозерцев и поручил региональному министерству здравоохранения разработать проектно-сметную документацию, чтоб взял решение вопроса на особый контроль.

- Денег всегда не хватает, но, смотря на районные больницы, понимаешь, что откладывать их ремонт больше нельзя. Постепенно нужно привести в порядок все учреждения здравоохранения. На прошлой неделе я был в Малой Сердобе, там ситуация аналогичная, тоже надо разрабатывать ПСД и готовить к ремонту, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU