2019-10-15T18:06:00+03:00
Общество

Лучшие пензенские педагоги получат по 20 тысяч рублей

15 сотрудников учреждений образования победили в городском конкурсе
Лилия САЗОНОВА
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Сегодня и.о. главы администрации города Пензы Сергей Волков провел аппаратное совещание, в ходе которого стали известны имена победителей городского конкурса лучших педагогических работников, который с 2006 года. Если до 2013 года его организовывали в рамках национального проекта «Образование», то сейчас он проходит на уровне муниципалитета. В конкурсе принимают участие воспитатели детских садов, учителя школ, гимназий и лицеев, работники дополнительного образования.

- В 2019 году конкурсный отбор проводился по номинациям: «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Лучший учитель», «Лучший педагог дополнительного образования». Также в последние годы появилась номинация – «Лучший организатор спортивно-массовой работы», – пояснил начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

Всего с 2006 года в конкурсе приняло участие 424 работников сферы образования. Ежегодно 15 из них получают поощрение в размере 20 тысяч рублей. Это три воспитателя детских садов, восемь учителей школ, три педагога дополнительного образования и один учитель физической культуры. Ежегодно на эти цели из городского бюджета выделяется 300 тысяч рублей.

Победителей ожидает торжественная церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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