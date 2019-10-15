В Саранске закончился сезон медовых ярмарок

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-15T16:29:08+03:00

Последняя в этом году состоялась на минувших выходных

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13 октября в Саранске прошла заключительная в текущем сезоне ярмарка мёда. В ее работе приняли участие 17 пчеловодов со всей Мордовии, которые продали 1700 килограммов лакомства разных видов.

Кроме меда, на ярмарке можно было приобрести прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства. Желающие могли получить рекомендации по их применению, узнать секреты и тонкости производства мёда, продегустировать продукт и выпить чашку травяного чая. Вся продукция, представленная на ярмарке меда, традиционно проходит исследование в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

В целом, в Саранске в текущем сезоне прошло пять медовых ярмарок. В ходе них пчеловоды республики выставили на продажу 16,5 тонн медового лакомства. Благодаря таким распродажам в текущем году горожане запаслись на зиму медом, приобретя 12,4 тонн медового продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU