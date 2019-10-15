2019-10-15T16:15:15+03:00
Общество

Ремонт автодороги рядом с поселком Кадошкино закончится в ноябре

Стоимость новой дороги превысит одиннадцать миллионов рублей
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На данный момент ООО «Мордовдорстрой» ремонтирует автодорогу Латышовка-Кадошкино в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». На пути есть проблемный участок от АЗС до железнодорожного переезда, по которому сложно проехать. Каждый год это место латают, но как наступает осень, здесь снова появляются серьезные ямы.

С применением новых технологий дороги ремонтируются по самым современным стандартам. Работники делают основу из черного щебня, прямо как на магистральных трассах. Такой материал позволяет машине увереннее сцепляться с дорогой. По сравнению со старым асфальтом, это покрытие будет укрепят глиной и щебнем.

Как сообщает пресс-служба Правительства Республики Мордовии, планируется завершить дорожные работы до одиннадцатого ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев посетил участковую больницу Лопатинского района
Лучшие пензенские педагоги получат по 20 тысяч рублей
Саранские пожарные рассказали жителям об опасностях во время отопительного сезона
Житель Рузаевки избил до смерти знакомого
В Саранске закончился сезон медовых ярмарок
В Пензе начали готовиться к Новому году
Посетитель пензенского бара избил стулом пенсионера
Пензенские волонтеры попросили губернатора помочь в строительстве приюта для бездомных животных
Жительница Мордовии не позволила мошеннику украсть ее деньги
Глава Мордовии принял участие в видеоконференции по нацпроектам
Губернатор Пензенской области встретился с многодетной семьей Бурцевых
Пензенцы стали одними из лучших в IX Слете студенческих отрядов
В Мордовии из-за выбежавшего на дорогу дикого кабана случилось ДТП
Пензенские единороссы высадили деревья
«Лагуна-УОР» встретится со «Спартаком» из Котельников
Пензенцам предлагают узнать свой ВИЧ-статус
Рисунки пензенских школьников могут появиться на почтовых открытках
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева - чемпионки мира по боксу
В Национальном театре Мордовии покажут спектакль финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»
Пензенец отобрал 40 тысяч рублей у своей знакомой
В Саранске остановили автомобили пьяных водителей
Клиенты «ТНС энерго Пенза» все услуги могут получить в «Личном кабинете»
Бакунинский мост: жизнь после смерти
Третий сезон «Лидеры России» стартует в Пензенской области