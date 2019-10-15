Ремонт автодороги рядом с поселком Кадошкино закончится в ноябре

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-15T16:15:15+03:00

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На данный момент ООО «Мордовдорстрой» ремонтирует автодорогу Латышовка-Кадошкино в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». На пути есть проблемный участок от АЗС до железнодорожного переезда, по которому сложно проехать. Каждый год это место латают, но как наступает осень, здесь снова появляются серьезные ямы.

С применением новых технологий дороги ремонтируются по самым современным стандартам. Работники делают основу из черного щебня, прямо как на магистральных трассах. Такой материал позволяет машине увереннее сцепляться с дорогой. По сравнению со старым асфальтом, это покрытие будет укрепят глиной и щебнем.

Как сообщает пресс-служба Правительства Республики Мордовии, планируется завершить дорожные работы до одиннадцатого ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU