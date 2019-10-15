Посетитель пензенского бара избил стулом пенсионера
Возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен 65-летний мужчина с повреждениями явно насильственного характера. Стражи порядка стали выяснять обстоятельства случившегося.
Им удалось узнать, что в баре на проспекте Строителей пенсионера избил стулом неизвестный ему посетитель. Сотрудники установили злоумышленника - им оказался 41-летний пензенец. В содеянном он признался.
По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU