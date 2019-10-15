Посетитель пензенского бара избил стулом пенсионера

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-15T13:22:04+03:00

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В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен 65-летний мужчина с повреждениями явно насильственного характера. Стражи порядка стали выяснять обстоятельства случившегося.

Им удалось узнать, что в баре на проспекте Строителей пенсионера избил стулом неизвестный ему посетитель. Сотрудники установили злоумышленника - им оказался 41-летний пензенец. В содеянном он признался.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU