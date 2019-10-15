2019-10-15T12:38:52+03:00
Общество

Пензенские волонтеры попросили губернатора помочь в строительстве приюта для бездомных животных

Личная встреча Ивана Белозерцева и представителей фонда «Рука помощи бездомным животным» состоялась вчера
Анастасия ТИМОШИНА
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Общественная организация для помощи бездомным животным была создана в 2013 году. На её основе открыли центр «Питомец», где сейчас лечат, стерилизуют и содержат до пристройства взятых с улицы животных. Вся работа осуществляется за счёт пожертвований граждан.

- Полноценный приют, - отметила исполнительный директор фонда Дарья Жалнина, - позволил бы вывести нашу деятельность на более масштабный уровень. Помимо того, с 2020 года вступят в силу федеральные законы, согласно которым отловленное уличное животное должно быть доставлено только в приют.

Губернатор согласился поддержать идею строительства приюта.

- Эта проблема, характерная для многих российских регионов, и ее нужно решать. Мы проработаем варианты помощи фонду в этом нужном и важном деле, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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