Глава Мордовии принял участие в видеоконференции по нацпроектам

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-15T10:22:42+03:00

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В ходе видеоконференции был сделан акцент на важности реализации нацпроектов для улучшения качества жизни в стране. Обсуждалось обеспечение населения лекарственными средствами, строительство и ремонт ФАПов, закупка мобильных медицинских комплексов для повышения доступности предоставления медицинских услуг населению.

Главный результат реализации нацпроекта «Здравоохранения», подчеркнул Владимир Волков, - это положительная динамика по снижению общей смертности в республике: по итогам 8 месяцев на 3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мы понимаем, что снижение смертности во многом связано с развитием первичного звена здравоохранения. Такую задачу перед нами ставит Президент России Владимир Путин», - сказал Глава Мордовии.

Как отмечает пресс-служба Главы Республики, по итогам заседания зампреду Правительства Мордовии по социальным вопросам Галине Лотвановой и профильному министерству было поручено провести детальный анализ возможностей «первички» в городе и на селе. По результатам этой работы будет готовиться региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU