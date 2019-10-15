2019-10-15T09:19:27+03:00
Общество

Губернатор Пензенской области встретился с многодетной семьей Бурцевых

Для призеров конкурса «Успешная семья Приволжья» в понедельник, 14 октября, провели экскурсию по зданию Правительства области
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На память о встрече. Фото пресс-службы Правительства области.На память о встрече. Фото пресс-службы Правительства области.
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«Спасибо вам за то, что достойно представили наш регион на конкурсе окружного масштаба, - подчеркнул Иван Белозерцев. – У вас большая, красивая, а главное – трудолюбивая семья. Многодетность – это огромная ежедневная работа».

На проходившем в Саранске конкурсе «Успешная семья Приволжья» Бурцевы заняли третье место. Отец семейства, настоятель Свято-Александровского молитвенного дома г. Кузнецк-8 Алексей Бурцев поблагодарил губернатора за оказанную семье поддержку, благодаря которой удалось выехать в Мордовию в полном составе. Алексей и Анастасия воспитывают 11 ребят – семерых своих и четверых приемных, отмечает пресс-служба Правительства области.

Глава семьи активно сотрудничает с региональной общественной организацией приемных родителей «Обретенное счастье», делясь опытом воспитания и социализации детей, оставшихся без попечения родителей.

«Очень хотелось бы, чтобы на конкурсы успешных семей приглашали больше молодежи, особенно студентов – педагогов и медиков, которым потом предстоит работать с многодетными, - обратился Алексей Бурцев к губернатору. – Очень важно сломать стереотип о том, что многодетность – удел маргиналов».

«Идея правильная, - поддержал Иван Белозерцев. – Нужно показывать положительные примеры – и юношам и девушкам, которым только предстоит строить семью, и молодым парам, которые пока не решаются на второго-третьего ребенка. Пусть знают, что многодетность – это не только огромная ответственность, но и большая радость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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