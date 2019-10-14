Пензенцы стали одними из лучших в IX Слете студенческих отрядов

СЕГОДНЯ 21:23 2019-10-14T21:25:03+03:00

Всего же в мероприятии приняли участие 300 представителей регионов Приволжского федерального округа

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С 11 по 13 октября в Нижнем Новгороде проходил IX Слет студенческих отрядов, на котором Пензенскую область представляли 20 бойцов регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».

Программа Слета состояла из творческих мероприятий, на которых участники обменивались опытом и взаимодействию. Основой мероприятия стали конкурсы профмастерства среди педагогических, строительных, сервисных, медицинских и сельскохозяйственных отрядов.

По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, пензенцы Даниил Батишев, Данила Моргунов, Александр Осипов стали первыми в конкурсе профмастерства среди студенческих строительных отрядов. Татьяна Ванькова признана лучшей среди официантов. Второе место заняла Екатерина Назарова в конкурсе среди горничных. Евгения Малкова и Матвей Данилов стали победителями конкурса Мисс и Мистер Студенческие отряды ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU