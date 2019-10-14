В Мордовии из-за выбежавшего на дорогу дикого кабана случилось ДТП
Пострадал один человек
ФОТО: МВД по РМ
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В ночь на 14 октября рядом с селом Мордовские Полянки произошла авария. «Фольксваген Поло» под управлением 52-летнего мужчины ехал в Саранск, когда на дорогу выскочил дикий кабан. Водитель не успел затормозить и сбил животное, машину от удара отбросило в кювет. Кабан погиб, пассажир иномарки получил вывих коленного сустава, сам водитель не пострадал.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, по предварительным данным, водитель скорость не превышал. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU