В Мордовии из-за выбежавшего на дорогу дикого кабана случилось ДТП

СЕГОДНЯ 20:29 2019-10-14T20:34:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 14 октября рядом с селом Мордовские Полянки произошла авария. «Фольксваген Поло» под управлением 52-летнего мужчины ехал в Саранск, когда на дорогу выскочил дикий кабан. Водитель не успел затормозить и сбил животное, машину от удара отбросило в кювет. Кабан погиб, пассажир иномарки получил вывих коленного сустава, сам водитель не пострадал.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, по предварительным данным, водитель скорость не превышал. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU