Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева - чемпионки мира по боксу

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-14T16:59:42+03:00

В Улан-Удэ в последний день соревнований две российские спортсменки завоевали золотые награды в своих весовых категориях

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В наилегчайшем весе (до 48 кг) Екатерина Пальцева в финале чемпионата мира победила спортсменку из Индии Манджу Рани. Бронзовые медали достались британке Деми Рестан и представительнице Таиланда Чутхамат Раксат.

Вторая россиянка Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль в весовой категории до 51 кг. В поединке за первое место Лилия одолела турчанку Бусеназ Чакироглу. Бронза досталась Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).

Как отмечает пресс-служба Правительства Республики, Глава Мордовии Владимир Волков направил поздравительную телеграмму Екатерине Пальцевой:"Своей победой Вы внесли выдающийся вклад в приумножение славы российского спорта, подтвердили высокое спортивное мастерство, бойцовский характер наших спортсменов, укрепили авторитет Мордовии и республиканской школы бокса. От всей души желаю Вам новых побед, здоровья, благополучия, всего наилучшего!"

ИСТОЧНИК KP.RU