В Национальном театре Мордовии покажут спектакль финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-14T15:13:43+03:00

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17 октября в Национальном театре Мордовии покажут спектакль «Тимур и его команда» детской студии «Отражение» из Краснослободска, участники которой стали финалистами фестиваля «Театральное Приволжье». Глава республики Владимир Волков намерен лично принять участие в просмотре постановки и призывает присоединиться к этому мероприятию всех театралов республики.

- Сотни молодых людей объединил фестиваль «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе Полномочного Представителя Президента в ПФО И.А. Комарова, - отметил Владимир Волков. - В окружной этап фестиваля вышли два театральных коллектива из Мордовии. Это детская театральная студия «Отражение» из Краснослободска с постановкой «Тимур и его команда» по повести Гайдара и студенческий театр-студия «ИНКогнито», участники которой подготовили спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера. 17 октября в Национальном театре пройдет постановка «Тимур и его команда» детской студии «Отражение» из Краснослободска. Я обязательно посмотрю этот замечательный спектакль вместе с нашей молодежью - представителями культурного и экспертного активов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU