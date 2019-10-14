2019-10-14T15:13:43+03:00
Звезды

В Национальном театре Мордовии покажут спектакль финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»

Глава региона Владимир Волков пригласил жителей региона присоединиться к мероприятию
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 октября в Национальном театре Мордовии покажут спектакль «Тимур и его команда» детской студии «Отражение» из Краснослободска, участники которой стали финалистами фестиваля «Театральное Приволжье». Глава республики Владимир Волков намерен лично принять участие в просмотре постановки и призывает присоединиться к этому мероприятию всех театралов республики.

- Сотни молодых людей объединил фестиваль «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе Полномочного Представителя Президента в ПФО И.А. Комарова, - отметил Владимир Волков. - В окружной этап фестиваля вышли два театральных коллектива из Мордовии. Это детская театральная студия «Отражение» из Краснослободска с постановкой «Тимур и его команда» по повести Гайдара и студенческий театр-студия «ИНКогнито», участники которой подготовили спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера. 17 октября в Национальном театре пройдет постановка «Тимур и его команда» детской студии «Отражение» из Краснослободска. Я обязательно посмотрю этот замечательный спектакль вместе с нашей молодежью - представителями культурного и экспертного активов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24