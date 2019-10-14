2019-10-14T09:37:47+03:00
Общество

Третий сезон «Лидеры России» стартует в Пензенской области

Конкурс позволяет находить управленцев для самых сложных сфер деятельности, - считает губернатор Иван Белозерцев
Виктор ВИКТОРОВ
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Конкурс выявляет лучшие кадры. Фото пресс-службы Правительства области.Конкурс выявляет лучшие кадры. Фото пресс-службы Правительства области.
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Стартовал новый конкурс управленцев «Лидеры России». Он реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей», при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч, назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

«Кадровая проблема – одна из самых сложных, в сфере управления она особенно остра,- говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, - потому что далеко не каждый может в силу личностных характеристик стать лидером, возглавить команду. В прошлом году два человека от Пензенской области стали победителями конкурса. Сергей Васянин возглавляет и успешно развивает промышленное предприятие в Пензе», отмечает пресс-служба Правительства области.

Конкурс поддерживают партнеры, среди которых РЖД, Сбербанк, Роснефть, а также Телевизионная сеть RT, генеральный технический партнер – Mail.ru Group

Нововведения конкурса 2019-2020 гг.: специализации– «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Формат теста общих знаний теперь носит обучающий характер и для его прохождения даются три попытки. Засчитывается лучший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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