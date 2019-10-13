Психолог из Пензы Катя Филиппова - лучшая

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-13T14:32:47+03:00

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Церемония награждения состоится во вторник, 15 октября 2019 года, в Москве в Общественной палате Российской Федерации.

42 участника Всероссийского конкурса «Святость материнства – 2019» вышли в финал и приглашаются на IV Всероссийскую научно-практическую конференцию «Здоровье семьи – здоровье нации», в рамках которой состоится церемония награждения лауреатов, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения области.

Пензенскую область представляет психолог медико-социального кабинета женской консультации Городского родильного дома Екатерина Филиппова, которая отмечена в номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию».

Профилактика абортов, сохранение беременности, пропаганда семейных ценностей является одним из приоритетных направлений социальной политики в области. По инициативе главы региона в субъекте на территории муниципальных образований созданы рабочие группы, деятельность которых направлена на проведение индивидуальной работы с молодыми семьями и женщинами репродуктивного возраста, направленной на снижение случаев прерывания беременности и увеличение рождаемости.

За 9 месяцев 2019 года 307 женщин отказались прерывать беременность и встали на учет в женские консультации, из них у 21 женщины произошли роды.

Справочно: Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится четвертый год подряд. Его главная цель - защита материнства и детства, повышение рождаемости за счет сохранения беременности у женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора.

ИСТОЧНИК KP.RU