На Бакунинском мосту в Пензе начато устройство буросвай
Заместитель главы администрации города Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов вместе с начальником Управления капитального строительства Игорем Умновым проконтролировал ход работ на Бакунинском мосту в воскресенье, 13 октября 2019 года, информирует пресс-служба Администрации города.
В настоящее время на стройплощадке выполнен демонтаж двух пролётов, ведутся работы по переустройству сетей газоснабжения и электроснабжения. Рабочие проводят подготовку под устройство буронабивных свай.
- Работы ведутся без выходных, - отметил Магомед Агамагомедов. – Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта.
Напомним, что реконструкция моста вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципальный контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». После завершения работ будет построен новый мост с 3-полосным движением, пешеходными связями и велодорожкой.
ИСТОЧНИК KP.RU