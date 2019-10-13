На Бакунинском мосту в Пензе начато устройство буросвай

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-13T13:05:38+03:00

На важном для города объекте работы ведутся без выходных

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Заместитель главы администрации города Пензы по градостроительству и архитектуре Магомед Агамагомедов вместе с начальником Управления капитального строительства Игорем Умновым проконтролировал ход работ на Бакунинском мосту в воскресенье, 13 октября 2019 года, информирует пресс-служба Администрации города.

В настоящее время на стройплощадке выполнен демонтаж двух пролётов, ведутся работы по переустройству сетей газоснабжения и электроснабжения. Рабочие проводят подготовку под устройство буронабивных свай.

- Работы ведутся без выходных, - отметил Магомед Агамагомедов. – Мы делаем все, чтобы сократить сроки строительства этого важного для города объекта.

Напомним, что реконструкция моста вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципальный контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». После завершения работ будет построен новый мост с 3-полосным движением, пешеходными связями и велодорожкой.

ИСТОЧНИК KP.RU