2019-10-12T20:42:09+03:00
Происшествия

В Каменском районе произошло ДТП: два человека погибли

Проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, которое произошло вчера вечером в Каменском районе. Согласно информации регионального УМВД, в 18.30 на 217 километре автодороги «Тамбов-Пенза» столкнулись «Шевроле Круз» и «Опель Зафира». Один человек пострадал и был доставлен в Каменскую больницу. На месте ДТП начали работу сотрудники правоохранительных органов.

Час с небольшим спустя еще один водитель, находящийся за рулем «Камаза», не заметив сотрудников УМВД и участников аварии, совершил на них наезд. В результате на месте скончались мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года. Еще двое получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области и других регионов, которые являются очевидцами вышеуказанных происшествий, начиная с момента первого ДТП, а также располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефонам 8 (8412) 36-17-02, 89093165507.

ИСТОЧНИК KP.RU

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