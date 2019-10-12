«Дорожная карта» развития конкуренции в Мордовии

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-12T13:17:58+03:00

Обсуждена в пятницу, 11 октября, с участием заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского, на совещании, которое провел Глава Мордовии Владимир Волков

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В нем приняли участие руководители исполнительных органов Республики, главы муниципальных районов и городского округа Саранск, члены Координационного совета по развитию конкуренции.

Приветствуя участников заседания, Владимир Волков напомнил, что в регионе подписано Соглашение между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Мордовии. Мероприятия по развитию конкуренции прописаны в государственной программе экономического развития республики, последние 5 лет включаются в ежегодную программу действий Правительства. «Кстати, этот факт отмечен ФАС в «Белой книге» успешных региональных практик как пример системной работы», - подчеркнул В.Д.Волков.

В Мордовии расширяется присутствие частного сектора в реальных отраслях экономики и социальной сфере. Многое сделано по наведению порядка в госзакупках. Они проходят открыто, жалоб стало меньше. Увеличена доля закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства – около 31 %.

«Считаю важным увязать все наши планы по развитию конкуренции с национальными проектами, - отметил Владимир Волков. - Важно, чтобы в результате нашей совместной работы на рынке оставались наиболее добросовестные и профессиональные предприятия и организации».

Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский подчеркнул, что обсуждены вопросы формирования «дорожной карты» по развитию конкуренции, в том числе те мероприятия, которые необходимо провести в Мордовии для достижения ключевых показателей. Речь идет о 33 товарных рынках, включая сферы образования, здравоохранения, социальных услуг, некоторых отраслей промышленности, сельского хозяйства, в частности, рынок агрокультуры.

Завершая мероприятие, Глава Мордовии Владимир Волков подписал план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия на 2019-2022 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU