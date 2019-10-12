Цирк в Пензе начинается на подступах к арене?

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-12T12:12:33+03:00

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В связи с гастролями Московского Государственного цирка-шапито «Арена-Ягуар», руководство организации предупреждает жителей и гостей города, что продажа билетов осуществляется без посредников, в частности, в кассе самого цирка возле ТЦ «Коллаж».

Московский Государственный цирк-шапито «Арена-Ягуар» при поддержке администрации города Пензы около 200 билетов предоставит в подарок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Юные зрители посетят премьеру программы, которая состоится сегодня 12 октября. Их вниманию будет представлено шоу с африканскими львами и бенгальскими тиграми.

Хорошее настроение и заряд положительных эмоций ребятам обеспечит любимец публики клоун Тоша.

ИСТОЧНИК KP.RU