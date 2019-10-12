В Пензе победители конкурса уехали на призовых автомобилях

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-12T10:25:01+03:00

В пятницу 11 октября на церемонии вручения наград губернатор Иван Белозерцев проинформировал об увеличении списка номинаций конкурса "Лучший по профессии"

Изменить размер текста: A A

В 2019 году его участниками стали 144 человека. За звание лучшего боролись машинисты маневровых тепловозов, кранов, стеклодувы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения коров, пчеловоды, каменщики, грейдеристы, маляры и электромонтеры по ремонту и обслуживанию распределительных сетей, информирует пресс-служба Правительства.

В приветственном слове глава областной исполнительной власти отметил, что регион планомерно развивается и нуждается в высококвалифицированных кадрах рабочих специальностей. Область показывает хорошие результаты в работе предприятий промышленной группы, в сельском хозяйстве. Два года подряд входит в тройку лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет свыше 62% - это выше, чем средний результат по Российской Федерации», - отметил губернатор.

Руководитель областной исполнительной власти наградил победителей и призёров конкурса, а также вручил благодарности представителям предприятий, на базе которых проводились отборочные этапы.

Победители регионального этапа представят Пензенскую область на Всероссийских отраслевых конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU