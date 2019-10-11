В Пензенской области выявили 13 нарушений при продаже табачной и алкогольной продукции

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-11T15:46:03+03:00

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С 1 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил месячник по борьбе с контрафактным алкоголем и табаком. Уже за первую неделю специалисты проверили 76 точек продаж и выявили 13 нарушений. В частности, удалось обнаружить два места, где подготавливали алкоголь на продажу без лицензии на продукцию. Другие нарушения были связанны с поддельными акцизами на табачных изделиях. Всю полученную информацию передали в полицию.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области, Минсельхоз и представители общественных организаций будут каждый день проверять контрафактную продукцию на продажу. Кроме этого, запланированы встречи с населением.

Напомним, что о фактах незаконной реализации алкогольной и табачной продукции можно сообщить на горячую линию Минсельхоза по телефону: 8 (8412) 56-33-08, в Союз производителей и дистрибьюторов по телефону: 8(937)426-53-20/8(937)427-72-05. Также можно написать в официальный Instagram Минсельхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU