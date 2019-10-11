В Пензе продолжают бороться с несанкционированной торговлей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-11T14:47:48+03:00

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В результате обхода были ликвидированы несколько несанкционированных торговых точек на проспекте Победы и улицах Бородина и Строителей. В состав комиссии рейда вошли работники администрации Октябрьского района и сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе.

На лиц, развернувших торговлю на Проспектах Строителей и Победы, а также на улицах Ладожской и Стасова были составлены административные протоколы. С продавцами провели разъяснительную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU