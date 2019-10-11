Пожарный, выигравший гарнизонные соревнования в Заречном, посвятил победу дочке

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-11T14:35:03+03:00

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В Заречном завершились гарнизонные соревнования по пожарному функциональному многоборью среди сотрудников МЧС России. Мероприятие было посвящено 370-летию пожарной охраны России и 72-ой годовщине со дня образования специальной пожарной охраны. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пензенской области, участники состязались в командных и личных зачетах.

- Все испытания были направлены на силу и выносливость, так как это именно те качества, которые нужны на нашей службе, - отметил Денис Нечаев, начальник караула СПСЧ № 2.

По итогам соревнований в командном зачете первое место получила СПСЧ № 7, второе - пожарные СПСЧ № 1, бронзовыми призерами стали сотрудники СПСЧ № 6. Безоговорочным чемпионом в личном зачете был признан Никита Блощененко из СПСЧ № 1. Свою победу он посвятил своей маленькой дочке, которой в этом месяце исполнится годик. Ребенку некоторое время назад диагностировали онкологическое заболевание, и сейчас малышка борется за жизнь.

Также на мероприятии не обошлось без доброй традиции: детей сотрудников МЧС наградили медалями «Рожден в семье пожарного».

ИСТОЧНИК KP.RU