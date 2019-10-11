2019-10-11T14:18:43+03:00
Общество

Рафик Ибрагимов получил звание «Почетный гражданин Пензенской области»

Соответствующий законопроект единогласно одобрили депутаты регионального парламента
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня в Законодательном собрании Пензенской области состоялась очередная двадцать четвертая сессия. На повестку дня была вынесена инициатива о присвоении гендиректору компании «Термодом» Рафику Ибрагимову звания «Почетный гражданин», которую поддержали депутаты и губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона и спикер регионального парламента Валерий Лидин вручили Рафику Анверовичу заслуженную награду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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