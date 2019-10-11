В Саранске разыскивается пропавший Виктор Алексеевич Лаптун

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-11T13:59:19+03:00

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Отделом уголовного розыска Саранска устанавливается местонахождение не выходящего на связь с родственниками Лаптуна Виктора Алексеевича 1953 года рождения.

Мужчина страдает психическим заболеванием, неряшлив. Может находиться среди бездомных и лиц, злоупотребляющих алкоголем.

ФОТО: МВД по РМ

Основные приметы: на вид 60-65 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы с сединой, стрижка короткая.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам 8(8342) 29-90-02, 29-84-34, 29-90-23, 89879938757 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU