В Пензе начались работы по реконструкции Фонтанной площади

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-11T13:55:28+03:00

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На данный момент строители демонтируют чашу фонтана.

- 4 октября был заключен договор на реконструкцию фонтана и его территории между УКСом, подрядной организацией ООО «Техстрой» и Пензенским фондом поддержки региональных проектов «Развитие», - сказал заместитель начальника Управления капитального строительства города Пензы Артур Абдусаламов. - Сперва нужно разобрать верхние части фонтана и подпорные стенки на территории. Потом рабочие приступят к прокладке инженерных коммуникаций и устройству бетонного основания для последующего мощения гранитной плиткой.

Новый фонтан станет больше, будет светомузыкальным и управляемым. По бокам конструкции сделают два плоскостных фонтана. Территория между сооружением и улицей Кирова так же не останется без изменений - ее планируют благоустроить и озеленить. Все запланированные проектные решения уже рассмотрены общественностью и одобрены на Градостроительном совете Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU