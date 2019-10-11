В Пензе пройдут первенство и кубок области по смешанным боевым единоборствам
В состязаниях примут участие около 80 местных спортсменов
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Завтра во дворце спорта «Воейков» состоится первенство и кубок Пензенской области по смешанным боевым единоборствам. В соревнованиях примут участие спортсмены не только из нашего региона, но и Саратова, Ульяновска, Саранска, республики Удмуртии, Нижнего Новгорода. Ожидается, что за победу будут бороться почти 200 человек.
Оценивать результаты будет судья всероссийской категории Николай Васильевич Шарипов.
ИСТОЧНИК KP.RU