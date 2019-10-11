Житель Торбеевского района сжег чужой дом, чтобы скрыть следы убийства

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-11T12:08:31+03:00

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В дежурную часть Торбеевского района Мордовии поступила информация, что во время тушения пожара в частном доме сотрудники МЧС нашли тело 98-летней женщины. Осмотр показал, что погибшая скончалась не от отравления угарном газом или ожогов, а от ранений.

В результате розыска стражи порядка установили причастность к убийству 57-летнего жителя соседнего села. Мужчину задержали в его доме. В полиции он рассказал, что поджег дом, чтобы избавиться от улик и избежать наказания.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU