Житель Торбеевского района сжег чужой дом, чтобы скрыть следы убийства
В дежурную часть Торбеевского района Мордовии поступила информация, что во время тушения пожара в частном доме сотрудники МЧС нашли тело 98-летней женщины. Осмотр показал, что погибшая скончалась не от отравления угарном газом или ожогов, а от ранений.
В результате розыска стражи порядка установили причастность к убийству 57-летнего жителя соседнего села. Мужчину задержали в его доме. В полиции он рассказал, что поджег дом, чтобы избавиться от улик и избежать наказания.
По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU