Лучшие работы пензенских школьников

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-11T10:31:05+03:00

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Определились победители регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, который проходил с 27 сентября по 8 октября 2019 года. В нем приняли участие 90 учащихся 4-11 классов. Участникам Конкурса была предоставлена возможность продемонстрировать свои литературные способности по девяти тематическим направлениям, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В четырёх возрастных группах лучшими признаны работы: Анны Куприяновой (школа № 28 г. Пензы, тема сочинения «Носочки», учитель Кочиева Лариса Николаевна); Анастасии Тараскиной (школа № 75/62 г. Пензы - «Моё настоящее и будущее», учитель Гречишкина Анна Вячеславовна); Екатерины Ковалёвой (школа им. Героя Российской Федерации Р.А. Китанина р.п. Тамала - «По крыловским тропинкам Зубриловки», учитель Пшикова Галина Геннадьевна); Александра Потапова (школа им. А.В. Каляпина с. Пригородное Сердобского района - «Театр в моей жизни», учитель Мельникова Валентина Александровна).

Сочинения победителей направлены в Москву для участия в федеральном этапе конкурса.

который пройдет с 14 по 23 октября. На нем будут определены 100 победителей, занимающие соответствующие позиции рейтингового списка. Абсолютно лучшими на Всероссийском конкурсе сочинений-2019 станут участники федерального этапа, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые пять строчек общего рейтингового списка, вне зависимости от своей возрастной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU