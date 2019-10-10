2019-10-10T18:10:15+03:00
Здоровье

Пензенцы узнали больше об артериальном давлении

В регионе продолжают проводить обучающие лектории для населения
Алиса НЕВСКАЯ
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ФОТО: Министерство здравоохранения Пензенской области.ФОТО: Министерство здравоохранения Пензенской области.
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Сегодня темой обсуждения стала проблема повышенного артериального давления. Главный кардиолог области Елена Володина рассказала о строении сердечно-сосудистой системы, о нормальных и повышенных цифрах артериального давления. Завершился лекторий практическим тренингом по измерению артериального давления, на котором слушатели выступали не только в роли пациента, но и в роли врача.

Кардиолог дала ряд ценных рекомендаций об образе жизни при гипертонии, в том числе о необходимости ведения дневника артериального давления. После этого слушатели смогли получить индивидуальные консультации.

В фойе поликлиники для посетителей лекций работала площадка Центра здоровья. Более 50 человек смогли определить уровень артериального давления, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови и узнать свой сердечно-сосудистый риск.

Следующий лекторий пройдет 17 октября, начало в 15:00 часов. Темой занятия станут правила ухода за людьми пожилого возраста – об этом расскажет главный гериатр области Елена Гринчук. Лекторий пройдет на базе конференц-зал геронтологического центра Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн, расположенного по адресу: г. Пенза, проспект Победы, 122 Б. Вход через проходную со стороны ул. Лозицкой.

Участие в лектории бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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