В Пензе подвели итоги снайперского турнира бойцов СОБРа

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-10T18:05:00+03:00

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В течении двух дней на тренировочном полигоне рядом с Богословкой 17 команд боролись за победу в состязаниях. Особенностью турнира стало то, что бойцы узнавали конкретную задачу непосредственно перед ее выполнением, что позволило судьям оценить не только навыки снайперов в стрельбе, но и их умения реагировать на новую обстановку и ориентироваться в ней.

- Настоящую боевую ситуацию смоделировать очень сложно. Но мы постарались приблизить условия, в которой действую сотрудники специальных подразделений, - отмечают организаторы турнира.

Все участники продемонстрировали высокий уровень боевых навыков. Но лучшим оказался снайпер команды СОБР Управления Росгвардии по Пензенской области. Он поразил все цели за максимально короткое время, получив заслуженные аплодисменты со стороны остальных участников.

Первое и третье место завоевали команды пензенского СОБР, второе место заняли представители ОМОН Управления Росгвардии по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU