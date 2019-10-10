В Рузаевке сгорела баня: есть пострадавшая
Хозяйка, пытавшаяся потушить пожар до приезда спасателей, отравилась угарным газом и попала в больницу
ФОТО: ГУ МЧС по РМ
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Вчера вечером в МЧС по РМ поступило сообщение, что в Рузаевке на улице Рабочей пожар - горит баня. Возгорание заметила сама хозяйка 1954 года рождения. Не дожидаясь спасателей, женщина начала сама тушить пламя, из-за чего отравилась угарным газом и ее госпитализировали в больницу.
Когда прибыли огнеборцы, пламя успело охватить 18 квадратных метров строения. Пожарные быстро потушили баню.
Пострадавшая уже находится дома.
ИСТОЧНИК KP.RU