В Рузаевке сгорела баня: есть пострадавшая

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-10T17:55:05+03:00

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Вчера вечером в МЧС по РМ поступило сообщение, что в Рузаевке на улице Рабочей пожар - горит баня. Возгорание заметила сама хозяйка 1954 года рождения. Не дожидаясь спасателей, женщина начала сама тушить пламя, из-за чего отравилась угарным газом и ее госпитализировали в больницу.

Когда прибыли огнеборцы, пламя успело охватить 18 квадратных метров строения. Пожарные быстро потушили баню.

Пострадавшая уже находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU