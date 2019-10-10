Жительницу Саранска обманули при покупке породистого щенка

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-10T17:43:11+03:00

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В полицию Саранска обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что наткнулась в интернете на объявление о продаже щенка бигля за 10 тысяч рублей.

Женщина позвонила продавцу. Выяснилось, что хозяин собаки проживает в Ростове, но готов отправить собаку на поезде при условии предоплаты. Заявительница согласилась, перевела незнакомцу девять тысяч, но в назначенный день щенка так и не получила. Телефон хозяина собаки, увы, оказался выключен.

Гражданка сообщила, что не не усомнилась в порядочности продавца, так как таким же способом ранее покупала кошку, которую доставили ей из Ижевска.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают лица причастных к преступлению. Уже установлено, что номер продавца зарегистрирован на жительницу Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU