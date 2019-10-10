2019-10-10T17:37:41+03:00
Здоровье

В селах Пензенской области построят еще три новых ФАПа

Учреждения появятся в селах Сюзюм Кузнецкого района, Каменка Тамалинского района и деревне Субботино Никольского района
Анастасия ТИМОШИНА
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Министерство здравоохранения Пензенской области и Министерство здравоохранения Российской Федерации подписали между собой соглашение. Согласно ему, до конца года в нашем регионе построят дополнительные медицинские учреждения.

Ранее до конца года была запланирована установка 10 новых модульных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь их количество увеличилось до 13.

Кроме того, медицинские объекты будут построены в четырех селах, которые попали в зону недоступности первичной медико-санитарной помощи. Фельдшерско-акушерские пункты продолжал создавать и в следующем году. Пока запланировано строительство пяти учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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