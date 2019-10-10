В селах Пензенской области построят еще три новых ФАПа
Министерство здравоохранения Пензенской области и Министерство здравоохранения Российской Федерации подписали между собой соглашение. Согласно ему, до конца года в нашем регионе построят дополнительные медицинские учреждения.
Ранее до конца года была запланирована установка 10 новых модульных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь их количество увеличилось до 13.
Кроме того, медицинские объекты будут построены в четырех селах, которые попали в зону недоступности первичной медико-санитарной помощи. Фельдшерско-акушерские пункты продолжал создавать и в следующем году. Пока запланировано строительство пяти учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU