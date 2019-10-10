В воскресение в Саранске изменится схема движения
Это связано с проведением в городе медовой ярмарки
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В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения с 20:00 12 октября до 16:00 13 октября будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на парковке по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры».
Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальных и аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU