В воскресение в Саранске изменится схема движения

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-10T17:32:26+03:00

Это связано с проведением в городе медовой ярмарки

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В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения с 20:00 12 октября до 16:00 13 октября будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на парковке по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры».

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU