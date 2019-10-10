2019-10-10T15:05:22+03:00
Общество

В Атяшевском районе Мордовии планируют увеличить продолжительность жизни

В рамках работы над проектом «Старшее поколение» этот показатель повысят до 74 лет
Алина МЯСИНА
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Согласно статистике, в этом году средняя продолжительность жизни в Атяшевском районе Мордовии составляет почти 72 года, но уже к 2024 году ожидается увеличение этого показателя до 74.

Чтобы достичь такого результата, в районе будут организовываться профилактические медицинские осмотры, а также программы переобучения и переподготовки пенсионеров.

По данным пресс-службы Правительства Республики Мордовии, сейчас в районе проживает более тысячи человек в возрасте 65-69 лет, около двух тысяч - 70 лет и старше и почти 900 - кому за 80 и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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