24-летний пензенец обокрал обувную мастерскую в Арбеково

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-10T15:00:22+03:00

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В отдел полиции обратился с заявлением о краже предприниматель, который рассказал, что ночью на проспекте Строителей неизвестный отогнул входную дверь и залез в обувную мастерскую, откуда украл дрель и строительный фен.

На место приехали сотрудники и в ходе розыска нашли злоумышленника. Им оказался 24-летний пензенец, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. В содеянном он признался и рассказал, что толкнули его на преступление алкогольное опьянение и жажда продолжения банкета. Краденное он продал неизвестному, а вырученные средства потратил на покупку новой порции алкоголя.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU