Валерий Лидин пригласил пензенцев на субботник

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-10T14:10:52+03:00

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Спикер регионального парламента Валерий Лидин призвал коллег принять участие в работах по благоустройству социально значимых общественных территорий в своих избирательных округах.

- С инициативными гражданами нужно определить значимые места, которые требуют наведения порядка и чистоты. Это могут быть парки, скверы или дворы. Каждый может внести свой вклад в общее дело повышения качества и комфорта городской среды. Мы все видим, как преображаются внутридворовые территории и городские пространства, ремонтируются дороги и тротуары. Нужно поддерживать их в должном состоянии и уже сейчас вместе с населением обсуждать перспективные объекты благоустройства на будущий год, - отметил Валерий Лидин.

Глава законодательной власти региона напомнил, что прошлой осенью парламентарии и сотрудники аппарата работали на Олимпийской аллее, а годом ранее - проведено благоустройство территории Спасского кафедрального собора.

Планируется, что в предстоящем субботнике примут участие сотрудники городской и районных администраций, представители вузов и школ, члены общественных организаций и работники предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU