2019-10-10T09:20:59+03:00
Общество

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в работе I Международного агропромышленного форума

В среду, 9 октября 2019 года перед участниками пленарного заседания выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
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На форуме выступил Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области.На форуме выступил Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области.
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«У нас 20% мировых запасов пресной воды, то есть пятая часть, 9% пахотных земель планеты и около 60% мировых запасов чернозёма, - подчеркнул Глава Правительства России. - И, конечно, агропромышленная отрасль для нашей страны – исторически один из приоритетов. Это наша принципиальная позиция. Мы вкладываем немалые деньги в развитие агрокомплекса. В том числе, благодаря такой значительной поддержке – она в 2019 году составляет 308 млрд. рублей – агропромышленный комплекс в последние годы демонстрирует немалые успехи».

Дмитрий Медведев назвал цифру намолоченного в стране зерна – 115 млн. тонн. Обратил внимание на рост экспорта сельхозпродукции и продовольствия. По итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по поставкам пшеницы за рубеж – это порядка 44 млн. тонн.

Как сообщает пресс-служба Правительства области, комментируя темы, обсуждаемые на форуме, губернатор Иван Белозерцев отметил, что спрос на качественную, экологически чистую, натуральную продукцию повышает уровень возможностей Пензенской области в агропромышленной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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