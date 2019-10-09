Картельный сговор перевозчиков в Пензе?

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-09T13:45:24+03:00

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Резко негативную реакцию у горожан вызвало в июле повышение транспортными компаниями цен на проезд на 36 из 59 муниципальных маршрутов, осуществляемых по нерегулируемым властями тарифам. Увеличение составило 2 — 4 рубля.

В те дни по горячим следам губернатор предложил представителям мэрии увеличить субсидии на льготный проезд, чтобы компенсировать повышение тарифов. Было принято и еще одно важное решение. Как известно, ничто не отрезвляет представителей бизнеса, как здоровая конкуренция. И реальный шаг в этом направлении был сделан. Губернатор поручил детально проработать вопрос приобретения 100 автобусов большой вместимости для формирования муниципального автопарка.

В интервью информагентству «ТАСС» Иван Белозерцев подчеркнул, что были проработаны вопросы, касающиеся использования лизинговых и кредитных схем при осуществлении закупки. Однако есть трудности с заводом-изготовителем, поскольку у многих предприятий производственная программа на текущий год уже сформирована. Поэтому приобретение автобусов возможно лишь в следующем году.

Еще один актуальный вопрос для города: кто именно будет эксплуатировать данные автобусы. По мнению губернатора, требуется действующее муниципальное автотранспортное предприятие, у которого будет предусмотренная законодательством документация для работы на муниципальных маршрутах. «Вполне возможно, что придется переформатировать городские маршрутные сети. Это связано со значительными временными затратами», — резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU