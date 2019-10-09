Неосторожный водитель устроил ДТП в одном из дворов в Саранске

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-09T13:03:01+03:00

Мужчина зацепил чужой автомобиль, когда пытался выехать со своего места на стоянке [ВИДЕО]

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Житель Пролетарского района Саранска обнаружил свой ВАЗ-2112 не совсем целым и обратился в правоохранительные органы. Как выяснилось, момент ДТП попал на камеры.

В записи видно, как водитель автомобиля «Ауди», выезжая со своего места на стоянке у подъезда, задевает задней частью машины стоящий рядом чужой автомобиль. После, как стало ясно, виновник аварии, решивший оценить причиненный ущерб, еще и поцарапал и без того пострадавшее авто открытой дверью своей иномарки. По предварительной информации, мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии. Полученные доказательства помогли доказать вину нерадивого автолюбителя.

Спасибо за предоставленное видео системе «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/736533" frameborder="0"></iframe> Врезася в машину во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU