Неосторожный водитель устроил ДТП в одном из дворов в Саранске
Житель Пролетарского района Саранска обнаружил свой ВАЗ-2112 не совсем целым и обратился в правоохранительные органы. Как выяснилось, момент ДТП попал на камеры.
В записи видно, как водитель автомобиля «Ауди», выезжая со своего места на стоянке у подъезда, задевает задней частью машины стоящий рядом чужой автомобиль. После, как стало ясно, виновник аварии, решивший оценить причиненный ущерб, еще и поцарапал и без того пострадавшее авто открытой дверью своей иномарки. По предварительной информации, мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии. Полученные доказательства помогли доказать вину нерадивого автолюбителя.
Спасибо за предоставленное видео системе «Безопасный дом».
Врезася в машину во дворе.
ИСТОЧНИК KP.RU