Пензенская область: разогрев публики с отставкой губернатора

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-09T12:18:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Всегда умиляют прогнозы типа: сразу три источника подтверждают… Готовишься услышать аргументы «экспертов», а далее следует: «…может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев, возглавляющий регион с сентября 2015 года».

Прогнозы 50/50 впечатляют своей многозначительностью. Отсутствует надувание щек в словах пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной: «Слухи об отставке всегда появляются в преддверии предстоящих выборов губернаторов, это естественное явление. Они не должны дестабилизировать работу. В настоящее время губернатор Пензенской области продолжает свою деятельность в обычном режиме…».

Такой же спокойный и деловитый комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что ротация губернаторов - это нормальный процесс, но Кремль никогда не анонсирует какие-либо отставки.

Реалистичным выглядит мнение политолога Виталия Иванова, что приводит «Коммерсант». Суть его: ключевое решение по поводу будущего того или иного главы региона остается за президентом. И что не все губернаторы, которым, предположительно, грозит отставка, имеют плохие электоральные перспективы. По мнению эксперта, и Калужский губернатор Анатолий Артамонов и ростовский Василий Голубев «спокойно могут переизбраться»: «Это старая школа, и они в ней учителя».

«Скорее избираемым» называет политолог и Ивана Белозерцева.

Напомним, в 2020 году выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, в том числе и в Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU