2019-10-08T17:17:06+03:00
Общество

В Саранске обсудили развитие киберспорта в республике

Работа в этом направлении поможет привлечь туристов в регион
Алина МЯСИНА
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Глава Мордовии Владимир Волков встретился с генеральным директором киберспортивного холдинга «Winstrike» Ярославом Комковым.

- Мы хотим попробовать сделать столицу Мордовии киберспортивным центром, - сказал Ярослав Комков. - У Саранска для этого есть все необходимое: можно задействовать объекты, построенные к чемпионату мира по футболу, привлечь спонсоров.

Уже на следующий год холдинг готов провести в городе международные турниры по популярным дисциплинам киберспорта. По мнению представителей компании, это привлечет туристов, даст рабочие места людям и позволит профессионалам оттачивать свое мастерство.

Глава Мордовии также подчеркнул, что чемпионат мира по футболу дал толчок развитию туризма в регионе и теперь важно закрепить этот успех.

- В республике все еще растет турпоток, и мы заинтересованы в новых видах событийного туризма. Сегодня сфера киберспорта стремительно развивается, соревнования собирают большое количество участников и зрителей, что можно сравнить с крупными спортивными состязаниями, - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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