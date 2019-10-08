В Саранске обсудили развитие киберспорта в республике
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с генеральным директором киберспортивного холдинга «Winstrike» Ярославом Комковым.
- Мы хотим попробовать сделать столицу Мордовии киберспортивным центром, - сказал Ярослав Комков. - У Саранска для этого есть все необходимое: можно задействовать объекты, построенные к чемпионату мира по футболу, привлечь спонсоров.
Уже на следующий год холдинг готов провести в городе международные турниры по популярным дисциплинам киберспорта. По мнению представителей компании, это привлечет туристов, даст рабочие места людям и позволит профессионалам оттачивать свое мастерство.
Глава Мордовии также подчеркнул, что чемпионат мира по футболу дал толчок развитию туризма в регионе и теперь важно закрепить этот успех.
- В республике все еще растет турпоток, и мы заинтересованы в новых видах событийного туризма. Сегодня сфера киберспорта стремительно развивается, соревнования собирают большое количество участников и зрителей, что можно сравнить с крупными спортивными состязаниями, - сказал Владимир Волков.
ИСТОЧНИК KP.RU