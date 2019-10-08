2019-10-08T16:55:23+03:00
Происшествия

Полицейские Мордовии нашли виновного в краже 12 телят

Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей
Алина МЯСИНА
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Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже крупного рогатого скота с фермы села Анаево. В сентябре этого года неизвестный проник на сельскохозяйственное предприятие и вывел 12 телят. Кражу удалось провернуть потому, что животные находились достаточно далеко от поста охраны.

В результате розыска стражи порядка установили причастность к преступлению 59-летнего представителя цыганской народности, живущего в Рязанской области. Мужчина знал, где находится ферма, поэтому приехал на своей ГАЗели, вывел телят из стойла и уехал обратно в свой регион. Одиннадцать животных он продал, а одного оставил себе. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело. Мужчине вручили обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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