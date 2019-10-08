В Земетчинском районе сотрудники полиции задержали пьяного тракториста

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-08T16:16:27+03:00

При этом выяснилось, что ранее мужчину лишили прав за такое же правонарушение

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На четвертом километре дороги Земетчино-Морсово сотрудники ГИБДД остановили трактор «Джон Дир», за рулем которого находился пьяный 58-летний местный житель. Заметим, что ранее он уже был лишен прав за такое же нарушение.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU